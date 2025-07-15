Европейская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска

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Международная компания Baltic Control с головным офисом в Дании помогает российским захватчикам экспортировать украинское зерно из оккупированного Бердянска

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо".

По данным журналистов, зарегистрированная в РФ фирма "Балтик Контроль Новороссийск" предоставляет услуги по приемке трюмов и драфт-сюрвею (проверка веса грузов) в порту Бердянска (его с марта 2022 года контролирует РФ).

При этом компания Baltic Control много раз упоминается в переписках между российскими компаниями, а когда журналисты обратились в центральный офис в Дании, чтобы получить контакт российского филиала, там предоставили телефонный номер директора "Балтик Контроль Новороссийск" Александра Шалимова.

Отметим, Baltic Control – одна из ведущих мировых компаний по инспекции и сертификации грузов.

Напомним, в июле 2024 года в Одесской области задержали иностранное грузовое судно, которое вывозило из Крыма украинское зерно.