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15 июля 2025, 04:15

В РФ высказались по поводу угроз США санкциями

15 июля 2025, 04:15
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Иллюстративное фото
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В российской Думе стали комментировать угрозы Трампа по поводу санкций. Президент США анонсировал жесткие санкции, если в течение 50 дней РФ не заключит мирное соглашение

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Прокомментировал заявление США с "дедлайном для Путина" глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он заявил, что якобы никакие санкции против РФ еще не принесли результата.

"Жизнь показала, что никакие санкционные решения против России результата не дают. Более того, они приводят к тому, что Россия уверенно двигается вперед, развивает свою экономику, осуществляет структурную перестройку своего народного хозяйства", - заявил один из людей Путина.

При этом следует отметить, что, по данным The Economist, с конца 2024 года экономический рост РФ в годовом исчислении снизился с примерно 5% до нуля. Если после начала полномасштабной войны прогнозировали сокращение годового ВВП в России до 15%, то в результате падение произошло до 1,4% с последующим ростом всего на 4,1%.

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