13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 21:47

Депутат из Запорожья Шевченко получил еще одно подозрение

11 июля 2025, 21:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили о подозрении депутату Евгению Шевченко. Ранее он уже получал два подозрения, и находится в СИЗО.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Генеральный прокурор сообщил о подозрении депутату Евгению Шевченко. Правоохранители не указывают его имя в заявлении, но все обстоятельства указывают на то, что речь идет именно о депутате из Запорожья.

Отмечается, что Шевченко известен своими неоднократными поездками в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и диктатором Лукашенко. Эти связи он использовал для сделок с поставкой белорусских минеральных удобрений в Украину.

Он заставил украинское предприятие, поставки которому уже оплаченные удобрения затягивала белорусская сторона, заплатить ему за "помощь" 14,5 миллиона гривен.

На эти средства депутат купил три автомобиля премиум-класса, Porsche Macan, BMW X5M, Mercedes-Benz AMG. Автомобили оформлены на третьих лиц. Задекларирована суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств более 250 тысяч евро.

Отмечается, что санкция статьи о мошенничестве предусматривает до 8 лет лишения свободы. Однако ранее ему выдвинули подозрение о государственной измене, а потому он может получить пожизненное заключение.

Справка. Депутат Евгений Шевченко был избран в Верховную Раду Украины на парламентских выборах 2019 года в округе №76 с центром в Вознесеновском районе Запорожья от партии "Слуга народа". В 2021 году он посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. После этого из фракции его исключили.

Уже после полномасштабного вторжения депутат заявлял о "диктатуре в Украине" и призвал власть к "диалогу с Москвой". Под стражей он находится с ноября 2024: он получил два подозрения в госизмене.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР депутат Запорожская область
Главе ГПК Шабунина объявили о подозрении: ему может угрожать заключение
11 июля 2025, 20:27
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 800 гектаров земель
11 июля 2025, 22:35
Смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте
11 июля 2025, 22:15
Тубус с "сюрпризом" нашел мужчина на Харьковщине
11 июля 2025, 21:34
В Днепропетровской области зацвело ядовитое растение, вызывающее ожоги
11 июля 2025, 21:08
В Харьковской области пограничники уничтожили технику, склады и пехоту оккупантов
11 июля 2025, 20:35
Главе ГПК Шабунина объявили о подозрении: ему может угрожать заключение
11 июля 2025, 20:27
В Киеве чиновника КП подозревают в растрате 2,1 млн грн на несуществующие растения
11 июля 2025, 19:49
Кремль серьезно рассматривает сценарий ядерного удара по Украине, - The Telegraph
11 июля 2025, 19:26
На Днепропетровщине установят 25 чешских систем очистки воды на $6,75 млн
11 июля 2025, 19:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »