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Правоохранители объявили о подозрении депутату Евгению Шевченко. Ранее он уже получал два подозрения, и находится в СИЗО.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Генеральный прокурор сообщил о подозрении депутату Евгению Шевченко. Правоохранители не указывают его имя в заявлении, но все обстоятельства указывают на то, что речь идет именно о депутате из Запорожья.

Отмечается, что Шевченко известен своими неоднократными поездками в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и диктатором Лукашенко. Эти связи он использовал для сделок с поставкой белорусских минеральных удобрений в Украину.

Он заставил украинское предприятие, поставки которому уже оплаченные удобрения затягивала белорусская сторона, заплатить ему за "помощь" 14,5 миллиона гривен.

На эти средства депутат купил три автомобиля премиум-класса, Porsche Macan, BMW X5M, Mercedes-Benz AMG. Автомобили оформлены на третьих лиц. Задекларирована суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств более 250 тысяч евро.

Отмечается, что санкция статьи о мошенничестве предусматривает до 8 лет лишения свободы. Однако ранее ему выдвинули подозрение о государственной измене, а потому он может получить пожизненное заключение.

Справка. Депутат Евгений Шевченко был избран в Верховную Раду Украины на парламентских выборах 2019 года в округе №76 с центром в Вознесеновском районе Запорожья от партии "Слуга народа". В 2021 году он посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. После этого из фракции его исключили.

Уже после полномасштабного вторжения депутат заявлял о "диктатуре в Украине" и призвал власть к "диалогу с Москвой". Под стражей он находится с ноября 2024: он получил два подозрения в госизмене.