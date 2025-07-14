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14 июля 2025, 07:10

Технопарк ВСУ пополнил гусеничный робот-логист "Лютик"

14 июля 2025, 07:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Лютик" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

НРК "Лютик" имеет компактные размеры, что позволяет транспортировать его на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.

Роботизированная платформа имеет герметичный корпус, изолированный от пыли и влаги. НРК может работать по широкому диапазону температур окружающей среды. Тягловое усилие электродвигателя и гусеничное шасси наземного робота позволяют ему двигаться по бездорожью, трясинам, песчаным насыпям, преодолевать неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

"Компактный "Лютик" может выполнять широкий спектр задач. В частности, логистических: перевозка грузов, личного состава, эвакуации раненых и т.д. В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что, несмотря на компактные габариты, робот может перевозить до четверти тонны груза.

Напомним, ранее Минобороны Украины приняло на вооружение гусеничный беспилотный комплекс "Муравей", способный перевозить более полутонны грузов и работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

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