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В Европейской комиссии решили уволить переводчицу, нарушившую правила. Это произошло во время одной из встреч с президентом Украины

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Европейская комиссия уволила одну из переводчиц ЕС. Ее наняли для помощи во время саммитов. Однако она нарушила правила: 19 декабря на заседании она записывала слова президента Украины Владимира Зеленского.

Дело в том, что согласно кодексу поведения Еврокомиссии во время закрытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы обороны и безопасности, запрещено делать письменные заметки. Это связано с опасениями по поводу риска шпионажа или случайной передачи данных враждебным странам. В этом случае речь идет о РФ.

"Заметки были немедленно конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов Комиссия приняла соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение такого инцидента. В этом конкретном случае было решено, что услуги этого переводчика больше не будут использоваться в будущем", - говорят в Еврокомиссии.

Напомним, что в 2024 году произошла похожая ситуация. Тогда Европейский парламент применил санкции к бывшей латвийской евродепутате Татьяне Жданоки. Это произошло после подозрений, что она могла работать в РФ.