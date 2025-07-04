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04 июля 2025, 03:45

В Украине может подешеветь горючее: какой "скидки" стоит ожидать

04 июля 2025, 03:45
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Иллюстративное фото
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В Украине цены на горючее могут упасть. Основной причиной является ситуация с нефтью на мировом рынке

Об этом сообщает OBOZ, передает RegioNews.

В Украине ожидают снижения розничных цен на бензин и дизельное топливо на 3–4 гривен в ближайшие дни. Причина снижения стоимости нефти на мировом рынке, а также намерения ОПЕК+ увеличить добычу в августе.

В июне из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном горючее в Украине подорожало на 6-7%. Однако сейчас, по мнению директора компании "А-95" Сергея Куюн, будет снижение цен.

"Цена на нефть почти вернулась к докризисным отметкам, поэтому ожидаем постепенного разворота цен (в сторону понижения)", - говорит эксперт.

Представитель Центра Разумкова Владимир Омельченко тоже убежден, что цены на горючее в Украине будут падать. Однако он отметил, что в случае отсутствия снижения цен следует подозревать монопольные злоупотребления. По его словам, в июне часть компаний повысила цену на горючее искусственно.

Специалисты призывают Антимонопольный комитет провести проверки, поскольку есть вероятность, что украинцы могли переплатить за горючее сотни миллионов гривен.

Напомним, ранее звучали другие прогнозы. Эксперты предполагали, что цены на нефть могут достигнуть 90-100 долларов за баррель. В таком случае, говорили специалисты, даже по оптимистичным сценариям бензин подорожает на 10-15%.

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