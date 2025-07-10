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10 июля 2025, 17:59

"Бонусная" система на фронте: украинские военные будут обменивать баллы на дроны - как получить эти баллы

10 июля 2025, 17:59
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Фото: Минцифри
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В Министерстве цифровой трансформации удивили "бонусной" системой для военных. За эти бонусы подразделения смогут получать дополнительные дроны

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

С августа 2025 г. Силы обороны Украины будут получать для своих подразделений БпЛА, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ украинского производства за баллы из программы Армия дронов.Бонус. Теперь взаимодействие будет происходить онлайн.

К этой бонусной системе присоединились 400 подразделений. Это те подразделения, которые выполняют задачи по всей линии фронта. Как будет контролироваться процесс:

  • Brave1 — верифицировать подтверждение впечатлений от военных, будет начислять боевые баллы и будет развивать Brave1 Market.
  • Агентство оборонных закупок — будет отвечать за квалификацию производителей, оперативную закупку и передачу оборудования подразделениям через DOT-Chain Defence;
  • Минцифра по-прежнему будет формировать политику программы.

Как это будет происходить :

  • Подразделение за баллы заказывает кодифицированные БПЛА, НРК или средства РЭБ, а также некодифицированные FPV-дроны на Brave1 Market через защищенную систему DELTA;
  • Заказ попадает в цифровую систему платформы DOT-Chain Defence от Агентства оборонных закупок МОУ, и вся процедура — от заключения соглашения до оплаты — будет проходить онлайн.

Напомним, ранее Украина и Великобритания и Украина договорились о развитии оборонного партнерства. В частности, речь идет о совместном производстве дронов. Это также беспилотники дальнего радиуса действия и перехватчики.

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