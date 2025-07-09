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09 июля 2025, 19:22

На Закарпатье суд избрал меру пресечения водительнице, сбившей насмерть пограничника

09 июля 2025, 19:22
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фото: ГПСУ
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Ужгородский горрайонный суд избрал строжайшую меру пресечения для женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, авария произошла на контрольном посту, где военнослужащий нес службу в составе наряда от пограничного подразделения "Новоселица".

"Суд принял решение о содержании под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник Чопского отряда мастер-сержант Владимир Скловский.

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