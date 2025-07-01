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Об этом сообщает бригадный генерал Сергей Собко, передает RegioNews.

1 июля погиб командир 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковник Сергей Захаревич. По словам генерала Сергея Собко, у героя остались жена и трое детей.

"Ты говорил, что нрав предательский, он тебе изменял часто, давал много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что", - пишет геерал Сергей Собко.

Справка. Сергей Захаревич – выпускной Одесского института Сухопутных войск. С 2010 года он был командующим разведывательной ротой 1-й танковой бригады, а затем занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады. В феврале 2025 года он стал командиром 110-й отдельной механизированной бригады. Полковника отметили орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2015) и ІІ степени (2022).