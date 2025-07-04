Пограничники показали, как догнали и уничтожили российский "Град"
На Юге Украины аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"
Уникальное видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Захватчики пытались скрыться и спрятать "Град", однако им этого не удалось, и благодаря профессиональной работе пограничников — пилотов FPV-дронов, установка была уничтожена", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" уничтожило российский комплекс РЭБ "Житель".
Грохот на железной дороге: спецназовцы парализовали логистику оккупантов на ЗапорожьеВсе новости »
02 июля 2025, 07:00Разведчики показали, как "Бобры" грызут российские системы ПВО в Крыму
02 июля 2025, 03:45ВСУ ударили по пункту управления российской армии на Донетчине
02 июля 2025, 00:15
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Массовое отравление шаурмой в Калиновке: работнику кафе сообщили о подозрении
04 июля 2025, 04:00В Украине может подешеветь горючее: какой "скидки" стоит ожидать
04 июля 2025, 03:45В Запорожье начали обустраивать инклюзивные площадки в одном из парков
04 июля 2025, 03:35Масштабный пожар в Тернопольской области: горела хлебопекарня
04 июля 2025, 01:35Эпическая детонация: дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле Харцызска
04 июля 2025, 00:15Отомстил за лук: в Харькове судили мужчину, который привязал вора к столбу на рынке
03 июля 2025, 23:55Искал квартиру – стал жертвой аферистов: на Житомирщине парня "развели" интернет-мошенники
03 июля 2025, 23:45В Харькове отправили за решетку мужчину, который насиловал 12-летнюю и угрожал ей ножом
03 июля 2025, 23:30В Украине производители сыра внезапно изменили цены
03 июля 2025, 23:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"