фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам масштабной коррупционной схемы, которая реализовывалась при строительстве водопровода на Днепропетровщине

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Речь идет о магистрали Ингулец - Южное водохранилище, которая должна обеспечить водоснабжение для жителей Кривого Рога после подрыва Каховской ГЭС.

По условиям подписанных государственных контрактов, строительная компания получила на свои счета около 7,4 миллиарда гривен. Однако, как выяснило следствие, часть средств была присвоена. Организаторы схемы привлекли к делу должностных лиц подконтрольных предприятий, а также инженера-консультанта. Установлено, что они помогали в реализации незаконной деятельности.

Следователи подтвердили хищение более 240 миллионов гривен. Но окончательная сумма ущерба может быть гораздо больше, речь идет о миллиардах. Пятерым участникам уже сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются, дело расследуют в рамках уголовного производства, открытого по фактам присвоения и растрат бюджетных средств.

Напомним, в Украине разоблачили преступную организацию, укравшую более 200 миллионов на оборудовании для онкобольных.