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03 июня 2025, 13:15

Елена Шуляк рассказала, как украинцы могут бесплатно сменить профессию

03 июня 2025, 13:15
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фото: личный архив/Елена Шуляк
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Государство помогает с переквалификацией: 10 тысяч украинцев уже учатся бесплатно

Более 10 тысяч украинцев уже получили ваучеры на обучение, что позволяет освоить новую специальность за средства бюджета. В 2025 году на эту программу государство направило свыше 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, программа стала важным инструментом для тех, кто потерял работу из-за войны, был вынужден переехать или стремится адаптироваться к новым условиям на рынке труда.

Глава "Слуги Народу" объяснила, что получить ваучер на обучение могут граждане в возрасте от 45 лет, ветераны, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, а также лица с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не зарегистрированы как безработные и не обучались за счет государства в течение последних трех лет.

Политик добавила, что обучение возможно по одной из 155 утвержденных профессий. Чаще всего украинцы выбирают такие специальности, как медсестра, водитель, социальный работник, повар, психолог. Сумма ваучера покрывает обучение до 30 280 гривен. Если стоимость курса превышает эту сумму – разницу можно оплатить самостоятельно или с помощью работодателя.

По словам главы "Слуги Народа", чтобы подать заявку на ваучер, необходимо выбрать специальность и учебное заведение, после чего оформить обращение онлайн через сайт Государственной службы занятости или лично обратиться в ближайший центр занятости. Основные документы: паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.д. В течение 90 дней после получения ваучера необходимо заключить договор с учебным заведением.

В партии "Слуга Народа" напомнили, что в 2024 году программой воспользовались более 23 тысяч человек. Наиболее востребованными были направления: медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также профессии повара, водителя, тракториста, кондитера.

Ранее в партии "Слуга Народа" также сообщали, что государство активно работает над созданием прочной образовательной базы для реформы старшей школы и вкладывает в это направление значительные инвестиции.

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