Незаконная вырубка велась с начала 2024 года: объявлены подозрения 12 участникам – изъяты тонны древесины
Правоохранители разоблачили масштабную незаконную вырубку леса, нанесшую значительный ущерб экологии и бюджету
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили масштабную незаконную порубку леса, продолжавшуюся с начала 2024 года. Срезанную древесину злоумышленники перевозили на специальные склады, где обрабатывали и реализовывали как готовые дрова. Такие действия привели к значительному материальному ущербу и нанесли ущерб окружающей среде.
Правоохранители провели более 30 обысков с участием спецподразделения КОРД, в ходе которых изъяли большие объемы лесоматериалов, инструменты, транспортные средства, а также "черную" бухгалтерию и другие доказательства, подтверждающие масштабность преступной деятельности.
По факту создания и руководства преступной организацией, а также незаконной порубки и сбыта леса объявлено подозрение двенадцати фигурантам дела Их действия квалифицируют по статьям 255 и 246 Уголовного кодекса Украины
Пока материалы уголовного производства переданы в суд, где будет принято окончательное решение в отношении виновных лиц.
Напомним, начальника надлесничества в Закарпатье подозревают в махинациях с древесиной на 1 миллион грн.