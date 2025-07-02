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02 июля 2025, 17:27

Незаконная вырубка велась с начала 2024 года: объявлены подозрения 12 участникам – изъяты тонны древесины

02 июля 2025, 17:27
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Правоохранители разоблачили масштабную незаконную вырубку леса, нанесшую значительный ущерб экологии и бюджету

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили масштабную незаконную порубку леса, продолжавшуюся с начала 2024 года. Срезанную древесину злоумышленники перевозили на специальные склады, где обрабатывали и реализовывали как готовые дрова. Такие действия привели к значительному материальному ущербу и нанесли ущерб окружающей среде.

Правоохранители провели более 30 обысков с участием спецподразделения КОРД, в ходе которых изъяли большие объемы лесоматериалов, инструменты, транспортные средства, а также "черную" бухгалтерию и другие доказательства, подтверждающие масштабность преступной деятельности.

По факту создания и руководства преступной организацией, а также незаконной порубки и сбыта леса объявлено подозрение двенадцати фигурантам дела Их действия квалифицируют по статьям 255 и 246 Уголовного кодекса Украины

Пока материалы уголовного производства переданы в суд, где будет принято окончательное решение в отношении виновных лиц.

Напомним, начальника надлесничества в Закарпатье подозревают в махинациях с древесиной на 1 миллион грн.

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