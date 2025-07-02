Фото: поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці викрили масштабну незаконну порубку лісу, яка завдала значних збитків екології та бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну незаконну порубку лісу, яка тривала з початку 2024 року. Зрізану деревину зловмисники перевозили на спеціальні склади, де її обробляли та реалізовували як готові дрова. Такі дії призвели до значних матеріальних збитків і завдали шкоди навколишньому середовищу.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за участі спецпідрозділу КОРД, під час яких вилучили великі обсяги лісоматеріалів, інструменти, транспортні засоби, а також "чорну" бухгалтерію та інші речові докази, що підтверджують масштабність злочинної діяльності.

За фактом створення та керівництва злочинною організацією, а також незаконної порубки і збуту лісу, оголошено підозру дванадцяти фігурантам справи. Їхні дії кваліфікують за статтями 255 та 246 Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження передані до суду, де буде прийнято остаточне рішення щодо винних осіб.

Нагадаємо, начальника надлісництва на Закарпатті підозрюють у махінаціях з деревиною на 1 мільйон грн.