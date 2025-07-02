13:37  02 липня
На Волині авто злетіло в кювет і перекинулось: водій загинув
11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 17:27

Незаконна порубка тривала з початку 2024 року: оголошено підозри 12 учасникам - вилучені тонни деревини

02 липня 2025, 17:27
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили масштабну незаконну порубку лісу, яка завдала значних збитків екології та бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну незаконну порубку лісу, яка тривала з початку 2024 року. Зрізану деревину зловмисники перевозили на спеціальні склади, де її обробляли та реалізовували як готові дрова. Такі дії призвели до значних матеріальних збитків і завдали шкоди навколишньому середовищу.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за участі спецпідрозділу КОРД, під час яких вилучили великі обсяги лісоматеріалів, інструменти, транспортні засоби, а також "чорну" бухгалтерію та інші речові докази, що підтверджують масштабність злочинної діяльності.

За фактом створення та керівництва злочинною організацією, а також незаконної порубки і збуту лісу, оголошено підозру дванадцяти фігурантам справи. Їхні дії кваліфікують за статтями 255 та 246 Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження передані до суду, де буде прийнято остаточне рішення щодо винних осіб.

Нагадаємо, начальника надлісництва на Закарпатті підозрюють у махінаціях з деревиною на 1 мільйон грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вирубка ліс дерево дрова незаконне збагачення вилучення підозра
У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків
02 липня 2025, 17:37
Затримано 18 учасників злочинної групи в Куп'янську за тортури та викрадення українців
02 липня 2025, 15:08
Співвласницю Ibox банку підозрюють у "відмиванні" 5 млрд грн
02 липня 2025, 14:59
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Стало відомо, скільки українських військовополонених стратили росіяни
02 липня 2025, 17:44
У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків
02 липня 2025, 17:37
Житель Тернополя вимагав 16 000 доларів за документи про непридатність до військової служби
02 липня 2025, 17:19
Викрито зловживання у державних закупівлях гвинтівок: збитки для Міноборони - понад 33 млн грн
02 липня 2025, 17:05
У Бучі сталася пожежа через вибух акумулятора: постраждали дві жінки – 18 та 33 роки
02 липня 2025, 16:45
В Івано-Франківській області сталася ДТП за участю двох автомобілів, є постраждалі
02 липня 2025, 16:25
За підозрюваного у корупції віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави
02 липня 2025, 16:18
Підприємця з Київщини викрили в організації схеми контрабанди деревини до ЄС
02 липня 2025, 16:09
Продавали бронь: на Одещині викрили командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень
02 липня 2025, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »