Ночью украинские пограничники уничтожили 5 вражеских "Шахедов"

фото: ГПСУ

В ночь на 2 июля пограничники уничтожили 5 вражеских БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Три вражеских БпЛА типа Shahed, которые атаковали Украину с моря, поразили сегодня ночью в Одесской области бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Еще два вражеских дрона-камикадзе, летевших со стороны РФ, сбили пограничники, защищающие сухопутную границу. В частности, один беспилотник сбили бойцы Сумского пограничного отряда, другой пограничники Харьковского отряда.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ запустила по Украине ракеты и более сотни дронов.