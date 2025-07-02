Ночью украинские пограничники уничтожили 5 вражеских "Шахедов"
В ночь на 2 июля пограничники уничтожили 5 вражеских БПЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Три вражеских БпЛА типа Shahed, которые атаковали Украину с моря, поразили сегодня ночью в Одесской области бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
Еще два вражеских дрона-камикадзе, летевших со стороны РФ, сбили пограничники, защищающие сухопутную границу. В частности, один беспилотник сбили бойцы Сумского пограничного отряда, другой пограничники Харьковского отряда.
Напомним, в ночь на 2 июля РФ запустила по Украине ракеты и более сотни дронов.
Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области: возник пожарВсе новости »
02 июля 2025, 10:35ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне
02 июля 2025, 06:10В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года
02 июля 2025, 01:25
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Российский дрон атаковал мужчину в Херсоне: медики борются за его жизнь
02 июля 2025, 10:54Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области: возник пожар
02 июля 2025, 10:35В Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову
02 июля 2025, 10:33Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
02 июля 2025, 10:22В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружие почти на 2 млн грн
02 июля 2025, 10:09Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области, пострадали 10 человек
02 июля 2025, 09:55ГСЧС показала кадры последствий удара беспилотников по Харьковщине
02 июля 2025, 09:48Россияне атаковали Никополь FPV-дроном: ранены 4 человека
02 июля 2025, 09:35Россия запустила по Украине ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО
02 июля 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны