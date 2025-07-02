03:45  02 июля
Разведчики показали, как "Бобры" грызут российские системы ПВО в Крыму
05:05  02 июля
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины
02:35  02 июля
В Одесской области комбайн столкнулся с легковушкой: погибла женщина
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 08:49

США приостанавливают поставки оружия Украине: в чем причина

02 июля 2025, 08:49
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Генштаб
Читайте також
українською мовою

В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты временно приостанавливают поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов

Об этом сообщают NBC News со ссылкой на одну из спикеров Белого дома Анну Келли, передает RegioNews.

По ее словам, это решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место после осмотра Пентагоном военной поддержки, которую страна оказывает разным государствам мира.

Хотя в Пентагоне официальных комментариев пока не предоставили, NBC News со ссылкой на собственные источники сообщает, что под приостановку попадают десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм гаубических снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Издание также отмечает, что поставки могут быть задержаны до завершения оценки запасов, а при дефиците боеприпасов или их потребности в других регионах поставки могут задерживаться дольше.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что арсеналы США значительно снизились.

Читайте также: Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США война Пентагон оружие Боеприпасы Patriot Белый Дом
ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне
02 июля 2025, 06:10
В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года
02 июля 2025, 01:25
ВСУ ударили по пункту управления российской армии на Донетчине
02 июля 2025, 00:15
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Россия запустила по Украине ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО
02 июля 2025, 09:15
За сутки на Сумщине – почти 80 обстрелов: повреждена гражданская инфраструктура
02 июля 2025, 09:12
В Запорожье правоохранитель и адвокатка присваивали квартиры умерших
02 июля 2025, 09:00
Из-за российских обстрелов пострадали 10 жителей Херсона и области
02 июля 2025, 08:30
ПВО сбила 8 вражеских БпЛА во время атаки на Днепропетровщину
02 июля 2025, 08:15
Силы обороны поразили российский завод, производящий зенитные ракетные комплексы
02 июля 2025, 08:00
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
02 июля 2025, 07:59
РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть разрушения и раненые
02 июля 2025, 07:40
Оккупанты атаковали Одесщину: повреждена припортовая и туристическая инфраструктура
02 июля 2025, 07:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »