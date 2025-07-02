США приостанавливают поставки оружия Украине: в чем причина

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В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты временно приостанавливают поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов

Об этом сообщают NBC News со ссылкой на одну из спикеров Белого дома Анну Келли, передает RegioNews.

По ее словам, это решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место после осмотра Пентагоном военной поддержки, которую страна оказывает разным государствам мира.

Хотя в Пентагоне официальных комментариев пока не предоставили, NBC News со ссылкой на собственные источники сообщает, что под приостановку попадают десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм гаубических снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Издание также отмечает, что поставки могут быть задержаны до завершения оценки запасов, а при дефиците боеприпасов или их потребности в других регионах поставки могут задерживаться дольше.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что арсеналы США значительно снизились.

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