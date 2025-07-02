ПВО сбила 8 вражеских БпЛА во время атаки на Днепропетровщину

фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 2 июля российские оккупанты совершили атаку беспилотными летательными аппаратами на территорию Днепропетровской области. По сообщениям Сил обороны, из 8 враждебных БПЛА 8 были сбиты

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки в Кривом Роге повреждено здание частного предприятия, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

В Перещепинской общине Самаровского района повреждено фермерское хозяйство, возник пожар. Пострадала 69-летняя женщина, ей была оказана медицинская помощь на месте.

FPV-дроном и артиллерией противник попал по Никопольщине и Покровской общине. В результате обстрелов пострадали многоэтажка, частный дом, гараж и хозяйственное сооружение, также повреждена линия электропередач.

По уточненным данным, из-за сброса боеприпаса с БпЛА вчера под вечер в Никополе был поврежден частный дом.

Фото – Никопольщина

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали четверо гражданских, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.