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Киевские правоохранители нашли американца, скрывавшегося в Украине. Мужчина был объявлен в международный розыск

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Украинские правоохранители на территории Киевской области задержали 66-летнего американца. Он находился в международном розыске с 1992 года. По данным американских правоохранителей, он был задержан, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, на протяжении 1984–1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей от 4 до 9 лет.

К моменту вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы по имени гражданина Мексики.

Правоохранители смогли обнаружить его на территории Киевщины. Выяснилось, что мужчина жил там в частном доме под вымышленными анкетными данными.

"В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанный обвиняется по 15 пунктам уголовного законодательства", - отметили в прокуратуре.

Напомним, жителя Полтавы обвиняют в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, а также в совершении сексуального насилия в отношении еще одного ребенка.