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26 мая 2025, 20:10

Даже если арендуешь комнату: как ВПЛ могут получить компенсацию за жилье

26 мая 2025, 20:10
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В Украине переселенцы имеют право на получение финансовой помощи, если арендуют жилье. Эксперты объяснили, кто имеет право подать заявление

Об этом сообщает "Правительство. Online", передает RegioNews.

В Украине субсидию на аренду жилья могут получить и вынужденно перемещенные лица, арендующие не квартиру или дом, а комнату. На такую финансовую помощь имеют право граждане:

  • которые: выехали из временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
  • не владеют жильем в относительно безопасном регионе Украины;
  • не получают пособие на проживание как ВПЛ;
  • не проживают в жилье, за которое уже предусмотрена компенсация по программе "Убежище".

Для оформления таких выплат требуются следующие документы:

  • договор найма жилья;
  • заявление на получение субсидии;
  • документы, подтверждающие особые обстоятельства (опекунство, проживание ребенка с одним из родителей, решение суда и т.п.) - при необходимости.

Документы должны подавать и вынужденно перемещенные лица, и собственник жилья. Размер выплат определяется по следующим факторам:

  • количество человек в семье;
  • уровень доходов;
  • средняя стоимость аренды жилья в конкретном населённом пункте.

Напомним, что также в Украине работает программа "Прихисток". Она направлена на то, чтобы помочь найти друг друга людям, которые могут предоставить жилье, и людям, нуждающимся в этой помощи. Информация о программе есть на портале "Дія".

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