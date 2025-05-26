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В Украине переселенцы имеют право на получение финансовой помощи, если арендуют жилье. Эксперты объяснили, кто имеет право подать заявление

Об этом сообщает "Правительство. Online", передает RegioNews.

В Украине субсидию на аренду жилья могут получить и вынужденно перемещенные лица, арендующие не квартиру или дом, а комнату. На такую финансовую помощь имеют право граждане:

которые: выехали из временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

не владеют жильем в относительно безопасном регионе Украины;

не получают пособие на проживание как ВПЛ;

не проживают в жилье, за которое уже предусмотрена компенсация по программе "Убежище".

Для оформления таких выплат требуются следующие документы:

договор найма жилья;

заявление на получение субсидии;

документы, подтверждающие особые обстоятельства (опекунство, проживание ребенка с одним из родителей, решение суда и т.п.) - при необходимости.

Документы должны подавать и вынужденно перемещенные лица, и собственник жилья. Размер выплат определяется по следующим факторам:

количество человек в семье;

уровень доходов;

средняя стоимость аренды жилья в конкретном населённом пункте.

Напомним, что также в Украине работает программа "Прихисток". Она направлена на то, чтобы помочь найти друг друга людям, которые могут предоставить жилье, и людям, нуждающимся в этой помощи. Информация о программе есть на портале "Дія".