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29 августа 2024, 12:15

Нардепа-беглеца Артема Дмитрука объявили в международный розыск, – ГБР

29 августа 2024, 12:15
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фото: facebook.com/artem.dmytruk.odessa
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Сотрудники Государственного бюро расследований объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Украины Артема Дмитрука

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На прошлой неделе Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу, участвовавшему в нападениях на граждан, в том числе на правоохранителя, и покушении на похищение огнестрельного оружия.

По данным следствия ГБР, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, исполнявшего на тот момент свои служебные обязанности. В то же время Дмитрук умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В Киеве у депутата возник спор с одним из граждан, во время которого он нанес мужчине несколько ударов, в том числе по голове. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат Украины Артем Дмитрук подозревается:

  • в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);
  • похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);
  • преднамеренном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);
  • грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Напомним, внефракционный народный депутат Украины Артем Дмитрук и ярый сторонник церкви Московского патриархата 24 августа скрылся в Молдове.

На следующий день, 25 августа, Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Артему Дмитруку из-за нападений на правоохранителя и военного. Фигуранта вызвали в Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий на 29 и 30 августа.

Сам беглый нардеп Дмитрук заявил, что его родных пытались похитить в одной из стран Европы.

Еще в 2023 году Офис генерального прокурора Украины открыл дела по нардепам Дмитрука и Куницкого из-за избиения мужчины в Киеве. Также в сети появилось видео, где нардепы Куницкий и Дмитрук избивают человека в центре Киева.

ГБР подозрение расследование нардеп розыск беглец Артем Дмитрук
Нардеп-беглец Дмитрук заявил, что его родных пытались похитить в одной из стран Европы
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