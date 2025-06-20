Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно видов дронов - дают результаты", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.

"Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - добавил президент.

Напомним, Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.