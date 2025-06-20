Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
Украинские оборонные предприятия уже наращивают объемы производства дронов-перехватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно видов дронов - дают результаты", - сказал он.
Также Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.
"Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - добавил президент.
Напомним, Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.
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