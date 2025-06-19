Фото: Рарог - 427 отдельный полк беспилотных систем

Новые операторки будут нести ответственность за управление перехватчиками беспилотников

Об этом сообщает Рарог - 427 отдельный полк беспилотных систем, передает RegioNews.

В 427-м полку беспилотных летательных систем "РАРОГ" готовят создание первого женского экипажа, специализирующегося на борьбе с вражескими дронами типа "Shahed". Это станет важным шагом по усилению противовоздушной обороны страны.

Они будут отслеживать враждебные цели и уничтожать их в режиме реального времени, что повысит эффективность защиты воздушного пространства.

Такой шаг демонстрирует готовность военных структур внедрять инновации и расширять кадровый потенциал, адаптируясь к современным вызовам ситуации безопасности.

Напомним, войска РФ обстреляли медпункт под Херсоном: повреждены гараж и автомобили "скорой".