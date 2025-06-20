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20 червня 2025, 21:08

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"

20 червня 2025, 21:08
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування.

"Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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