Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
Українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - сказав він.
Також Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування.
"Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
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