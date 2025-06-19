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19 червня 2025, 19:07

Україна готує перший жіночий підрозділ ППО, який збиватиме "шахеди"

19 червня 2025, 19:07
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Фото: Рарог - 427 окремий полк безпілотних систем
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Нові операторки нестимуть відповідальність за керування перехоплювачами безпілотників

Про це повідомляє Рарог - 427 окремий полк безпілотних систем, передає RegioNews.

У 427-му полку безпілотних літальних систем "РАРОГ" готують створення першого жіночого екіпажу, який спеціалізуватиметься на боротьбі з ворожими дронами типу "Shahed". Це стане важливим кроком у посиленні протиповітряної оборони країни.

Вони відстежуватимуть ворожі цілі і знищуватимуть їх у режимі реального часу, що підвищить ефективність захисту повітряного простору.

Такий крок демонструє готовність військових структур впроваджувати інновації та розширювати кадровий потенціал, адаптуючись до сучасних викликів безпекової ситуації.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли медпункт під Херсоном: пошкоджені гараж і автівки "швидкої".

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