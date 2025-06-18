Верховная Рада легализовала множественное гражданство в Украине

фото: Зализный нардеп/Telegram

В среду, 18 июня, Верховная Рада поддержала законопроект, официально разрешающий множественное гражданство в стране

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, поддержали этот законопроект 243 народных депутата. Все правки учли как было в редакции Комитета.

Закон предусматривает, что граждане Украины могут иметь паспорта нескольких стран одновременно без потери украинского гражданства. Также документ дает право иностранцам получать украинский паспорт.

Множественное гражданство в Украине

Множественное гражданство – это юридический статус, при котором один человек имеет одновременно гражданство двух или более стран. Ранее украинское законодательство фактически запрещало множественное гражданство.

В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Напомним, в январе 2024 года парламент зарегистрировал безотлагательный законопроект Зеленского о множественном гражданстве.

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