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10 июня 2025, 09:29

Добрый вечер вам, малыши… " — 10 июня исполнилось бы 114 лет легендарному Деду Панасу

10 июня 2025, 09:29
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10 июня исполняется 114 лет со дня рождения Петра Весклярова — известного украинского актера, запомнившегося зрителям ролью сказочника Деда Панаса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети "За кадром/ШоуБизнес/Блогеры".

Его теплое приветствие:

"Добрый вечер вам, малыши…"

навсегда запечатлелось в воспоминаниях многих поколений украинцев. Этот образ стал для многих символом детства, ведь именно Дед Панас каждую ночь приходил в прямой эфир и дарил детям сказки и спокойные сны.

Вескляров родился под именем Пинхас Векслер в городе Тальное, ныне в Черкасской области. В годы Второй мировой войны он был вынужден сменить имя, чтобы избежать плена и сохранить жизнь. После войны его творческая карьера расцвела: он работал в Луцком театре, а затем присоединился к съемкам на киностудии Довженко. Однако настоящую популярность Весклярову принесло телевидение — роль Деда Панас сделала его любимцем зрителей по всей Украине.

Образ сказочника выходил в прямом эфире более 20 лет. Каждый вечер дети ждали этих сказочных рассказов, а сам актер получал сотни писем и подарков от маленьких поклонников. Несмотря на то, что его выступления всегда сопровождались украинским языком и традиционной вышиванкой, это не всегда воспринималось властями советских времен. Вескляров не раз сталкивался с давлением и цензурой, но зрительская любовь помогла ему оставаться на экране.

В творчестве Петра Весклярова — десятки ролей в театре и кино. Впрочем, никакого официального звания или государственной награды он так и не получил. Его фигура навсегда осталась примером искренней любви к украинскому языку, культуре и детям. Его голос до сих пор звучит в памяти многих, напоминая о том, как простые слова могут стать оберегом для поколений.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартовали съемки исторического фильма о Довженко.

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