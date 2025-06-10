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10 июня 2025, 14:07

Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщины

10 июня 2025, 14:07
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Фото: Днепровская ОВА.
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Пожарные подразделения Днепропетровской области получили от немецких партнеров четыре пожарных автомобиля, мотоциклы, микроавтобусы, миниэкскаваторы, генераторы и комплекты спецодежды

Пожарные подразделения Днепропетровской области получили немаловажную гуманитарную помощь от немецких партнеров.

Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.

Значительная часть оборудования предназначена для Никопольского района, который подвергается ежедневным обстрелам и имеет наибольшее количество вызовов пожарных служб. Другая техника будет распределена между Синельниковским, Каменским, Самаровским и Днепровским районами области.

Инициаторами и партнерами помощи выступили общины земли Северный Рейн-Вестфалия, Федеральное агентство по технической помощи Германии, Посольство Федеративной Республики Германия в Украине, а также благотворительные организации. Организацией логистики занималась общественная инициатива "Сине-Желтый Крест", специализирующаяся на поддержке украинских спасателей.

Ранее сообщалось, что Израиль передал Украине систему Patriot: это значит для обороны.

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