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03 апреля 2025, 19:40

"Структурная безработица": Украине для восстановления экономики не хватает почти 5 миллионов специалистов

03 апреля 2025, 19:40
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Эксперты объяснили, из-за чего в Украине произошла "структурная безработица". Они также отметили, что песня завершения войны ситуация может ухудшиться – потому что еще больше людей может уехать за границу

Об этом рассказали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для finance.ua, передает RegioNews.

По словам Олега Пендзина, после завершения войны воюющие украинцы могут выехать за границу в свои семьи. Это лишь усугубит "структурную безработицу". В частности, по подсчетам экспертов, наше государство нуждается для восстановления экономики не менее 4 миллионов дополнительных специалистов в разных сферах.

По информации Международной организации труда, в Украине уровень безработицы составляет 4% трудоспособных лиц. При этом в гуманитарных отраслях (например, юристы или журналисты) у нас слишком много специалистов. В то же время, представителей рабочих профессий не хватает. В частности, водителей, инженеров.

Кроме того, примерно 37% ВВП Украины, по подсчету экспертов, составляет именно "теневой сектор". Это связано с тем, что многие граждане работают без оформления и получают зарплату "в конвертах".

Эксперты отметили, что многие украинцы остаются за границей из-за уровня жизни. К примеру, важным фактором является то, что в европейских странах на еду семья в среднем тратит 12-18% своего дохода, а в Украине – это почти половина семейного бюджета.

Напомним, что, по данным Государственной налоговой службы, в Украине более 3 тысяч человек в прошлом году задекларировали доходы более чем на миллион гривен. Самому младшему из них – 3,5 года.

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