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Россияне стали распространять манипулятивные новости о якобы выходе McDonald's из Николаева, называя причиной "угроза наступления РФ". Однако это оказалось лишь попыткой посеять панику среди украинцев

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Российские пропагандисты начали искажать информацию о якобы окончательном выходе McDonald's из Николаева. Россияне продвигают нарративы об "угрозе наступления РФ" как основной причине этого решения, чтобы посеять панику среди украинцев.

Эксперты подчеркнули, что закрытие ресторанов McDonald's в некоторых регионах Украины, в частности в Николаеве и Харькове, произошло еще в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году по соображениям безопасности, в частности проблем с логистикой и поставками. При этом компания не делала заявлений об "окончательном выходе".

"Враг систематически использует подобные фейки, чтобы создать иллюзию хаоса и экономического упадка в Украине", – напоминают в ЦПД.

Напомним, ранее в сети распространялась информация, что якобы в ближайшее время компания McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове. Однако в комментарии для нашего издания McDonald's заявил, что это не соответствует действительности.

В настоящее время 15 заведений в Сумах, Харькове, Запорожье и Николаеве закрыты из соображений безопасности, однако намерений закрывать заведения в других регионах нет.