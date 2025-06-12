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12 червня 2025, 18:56

Росіяни лякають українців наступом за допомогою McDonald's: у ЦПД попередили про маніпуляції пропагандистів

12 червня 2025, 18:56
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Росіяни стали поширювати маніпулятивні новини про нібито вихід McDonald's з Миколаєва, називаючи причиною "загрозу наступу РФ". Проте це виявилось лише спробою посіяти паніку серед українців

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Російські пропагандисти почали спотворювати інформацію про нібито остаточний вихід McDonald's з Миколаєва. Росіяни просувають наративи про "загрозу наступу РФ" як основну причину цього рішення, щоб посіяти паніку серед українців.

Експерти наголосили, що насправді закриття ресторанів McDonald's у деяких регіонах України, зокрема в Миколаєві та Харкові, відбулося ще на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році з міркувань безпеки, зокрема проблем з логістикою та постачанням. При цьому компанія не робила заяв про "остаточний вихід".

"Ворог систематично використовує подібні фейки, щоб створити ілюзію хаосу та економічного занепаду в Україні", - нагадують в ЦПД.

Нагадаємо, раніше в мережі розповсюджували інформацію про те, що нібито найближчим часом компанія McDonald’s може закрити свої заклади в Дніпрі та Чернігові. Проте в коментарі для нашого видання McDonald’s заявив, що це не відповідає дійсності.

Наразі 15 закладів у Сумах, Харкові, Запоріжжі та Миколаєві є закритими з міркувань безпеки, однак намірів закривати заклади в інших регіонах немає.

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