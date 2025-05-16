В Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ

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Силы обороны способны продолжать борьбу с русской армией, но нужно закончить войну, чтобы сохранить жизнь людей

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Минобороны в очередной раз заявил, что Украина хочет мира.

"Украина сфокусирована на людях и мы способны продолжать бороться, но, в конце концов, нам нужно закончить эту войну", - отметил Умеров.

Как известно, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями Украины и России. Украинские и российские чиновники более часа обсуждали вопросы, касающиеся завершения войны.

Напомним, в Минбороны прокомментировали возможную встречу Зеленского с Путиным.