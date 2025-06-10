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10 июня 2025, 17:46

Хотят, чтобы Украина мобилизовала людей от 18 лет: Зеленский назвал причины, почему партнеры отказываются усиливать санкции против РФ

10 июня 2025, 17:46
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Фото: ОП
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По словам президента, отказ Украины от мобилизации людей старше 18 лет, западные партнеры часто называют причиной, почему они не хотят ужесточать санкции против России. При этом Зеленский считает, что важно не количество людей, а другие факторы.

Об этом президент Украины сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры называют одной из причин отказа в усилении санкций против РФ, что Украина не проводит мобилизацию с 18 лет. При этом сам президент убежден, что главный факт — не количество людей, а оружие и технология, деньги и давление. По его словам, это продемонстрировала операция "Паутина".

"Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думают лидеры других стран. Операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии. А также деньги и давление. Санкции должны быть направлены на деньги, которые россияне используют для финансирования войны. Однако, когда речь идет о санкциях, когда они не решаются их вводить, они называют то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше", - говорит Зеленский.

Напомним, в Украине мужчины в возрасте 18-24 лет могут присоединяться к ВСУ, но не путем мобилизации, а с помощью программы "Контракт 18-24". В издании Economist писали, что Украина таким образом ежемесячно планирует привлекать около 4 тысяч добровольцев. По этой программе молодым добровольцам обещают единовременную выплату в 1 миллион гривен.

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