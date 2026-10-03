ВСУ ударили по позициям "Искандеров" в Брянской области, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
"За эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора", – написал президент.
По его словам, украинские удары достигли Самарского региона России, а также позиции врага с расчетами "Искандеров" в Брянской области.
Отдельно президент сообщил о "новых результатах" украинских сил в Черном море, не указав деталей.
Напомним, 30 сентября и ночью на 1 октября украинские военные поразили составы БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов.
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