Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"За эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора", – написал президент.

По его словам, украинские удары достигли Самарского региона России, а также позиции врага с расчетами "Искандеров" в Брянской области.

Отдельно президент сообщил о "новых результатах" украинских сил в Черном море, не указав деталей.

Напомним, 30 сентября и ночью на 1 октября украинские военные поразили составы БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов.