Фото: полиция

ДТП произошло 3 октября около 9:00 в селе Смыковцы Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Тернополя за рулем автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автокраном. В результате аварии водитель 29-летний легковушки погиб на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб, пассажир госпитализирован.