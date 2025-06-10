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За словами президента, відмову України від мобілізації людей віком від 18 років, західні партнери часто називають причиною, чому вони не хочуть посилювати санкції проти Росії. При цьому Зеленський вважає, що важлива не кількість людей, а інші фактори

Про це президент України сказав в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що західні партнери називають однією з причин відмови у посиленні санкцій проти РФ те, що Україна не проводить мобілізацію з 18 років. При цьому сам президент переконаний, що головний факт — не кількість людей, а зброя і технологія, гроші й тиск. За його словами, це продемонструвала операція "Павутина".

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. А також гроші і тиск. Санкції мали б бути спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Однак, коли йдеться про санкції, коли західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запроваджувати, вони називають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - каже Зеленський.

Нагадаємо, в Україні чоловіки віком 18-24 роки можуть долучатися до ЗСУ, але не шляхом мобілізації, а за допомогою програми "Контракт 18-24". У виданні Economist писали, що Україна таким чином щомісяця планує залучати близько 4 тисячі добровольців. За цією програмою молодим добровольцям обіцяють одноразову виплату в 1 мільйон гривень.