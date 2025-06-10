Украинские правоохранители перенимают опыт нидерландских коллег в поддержке раненых полицейских и внедрении собак-ассистентов для работы с людьми, пережившими стресс

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В рамках международного проекта "Голубое небо для Украины" они ознакомились с практиками социальной поддержки раненых полицейских и узнали подготовку специально обученных собак-ассистентов. В состав делегации вошли психологи и кинологи из разных регионов Украины, в частности, из Днепропетровской области, а также преподаватели Житомирской академии полиции.

Участники поездки встретились с представителями Национальной полиции Нидерландов. Комиссар Ханс ван Долдерен и эксперт Бас Свет рассказали о системе социальной помощи раненым полицейским. Кроме этого, делегация пообщалась с руководителями проекта "Голубое небо для Украины", которые поделились опытом применения собак-ассистентов в работе с страдающими ПТСР людьми. Практические занятия и демонстрация условий содержания животных помогли понять методы их подготовки.

Особое внимание украинские полицейские уделили методикам нидерландских кинологов, обучающих собак распознавать поведенческие признаки людей с посттравматическим стрессом. Также делегация ознакомилась с программами реабилитации полицейских в "Голубой гавани" — специальной локации, аналог которой уже создается в Украине.

Во время встреч украинские специалисты рассказали об опыте работы Национальной полиции, структуре кинологической службы и проектах психологической помощи полицейским и их семьям. Они поделились результатами пилотного проекта привлечения кинологов к психоэмоциональной поддержке коллег. Участники обсудили идеи дальнейшего сотрудничества и развития подобных инициатив в Украине.

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