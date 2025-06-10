Українські правоохоронці переймають досвід нідерландських колег у підтримці поранених поліцейських та впровадженні собак-асистентів для роботи з людьми, які пережили стрес

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У рамках міжнародного проєкту "Блакитне небо для України" вони ознайомилися з практиками соціальної підтримки поранених поліцейських та дізналися про підготовку спеціально навчених собак-асистентів. До складу делегації увійшли психологи та кінологи з різних регіонів України, зокрема з Дніпропетровської області, а також викладачі Житомирської академії поліції.

Учасники поїздки зустрілися з представниками Національної поліції Нідерландів. Комісар Ханс ван Долдерен та експерт Бас Свет розповіли про систему соціальної допомоги пораненим поліцейським. Крім цього, делегація поспілкувалася з керівниками проєкту "Блакитне небо для України", які поділилися досвідом застосування собак-асистентів у роботі з людьми, котрі страждають на ПТСР. Практичні заняття та демонстрація умов утримання тварин допомогли зрозуміти методи їхньої підготовки.

Особливу увагу українські поліцейські приділили методикам нідерландських кінологів, які навчають собак розпізнавати поведінкові ознаки людей із посттравматичним стресом. Також делегація ознайомилася з програмами реабілітації поліцейських у "Блакитній гавані" — спеціальній локації, аналог якої вже створюється в Україні.

Під час зустрічей українські фахівці розповіли про досвід роботи Національної поліції, структуру кінологічної служби та проєкти психологічної допомоги поліцейським і їхнім родинам. Вони поділилися результатами пілотного проєкту залучення кінологів до психоемоційної підтримки колег. Учасники обговорили ідеї щодо подальшої співпраці та розвитку подібних ініціатив в Україні.

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