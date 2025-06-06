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06 июня 2025, 17:42

Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями

06 июня 2025, 17:42
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фото: freepik.com
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В ближайшие выходные Украина попадет под влияние атмосферного фронта, который принесет дожди и грозы на часть территории. Однако температура воздуха местами повысится до +34 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных, северных и местных центральных областях. На востоке, юге и части центра - без осадков, зато с жарой до +34 градусов.

Жаркая погода будет доминировать, в течение дня субботы +26…+32 градуса, на юге и востоке +32…+34 градуса.

"В Киеве в субботу и воскресенье пройдут местами кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град, при грозах шквалистое усиление ветра. Будьте осторожны при грозе", - подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, лето-2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.

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