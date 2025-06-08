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08 июня 2025, 16:45

Синоптики предупредили украинцев о грозах и жаре 9 июня

08 июня 2025, 16:45
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Иллюстративное фото
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В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильной жаре в некоторых регионах. При этом местами прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине на понедельник, 9 июня, прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве западных, северных и Винницких областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы. При этом в других регионах осадков не ожидается.

В западных областях ночью температура снизится до 10-15 градусов тепла, а днем – до 17-22 градусов тепла. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью 15-20 градусов тепла, днем похолодает до 23-28 градусов. В остальных областях будет жаркая погода: ночью до 23 градусов тепла, а днем до 34 градусов тепла. На юго-востоке Украины местами сильный зной до 37 градусов тепла.

В Киеве 9 июня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем до 28 градусов тепла. В Киеве ночью от 18 до 20 градусов, а днем от 24 до 26 градусов выше нуля.

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