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06 июня 2025, 13:35

Били на опережение: ВСУ ночью ударили по российским военным объектам, спутники фиксируют пожары

06 июня 2025, 13:35
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Фото из открытых источников
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Украинские военные ночью в ответ на российский террор нанесли удары по российским военным объектам. В частности, ударили по российской нефтебазе

Об этом сообщается в РосСМИ, передает RegioNews.

Ночью РФ атаковало более 170 дронов. В Энгельсе загорелась нефтебаза. Также в российских пабликах писали о пожаре в жилом комплексе (без пострадавших).

Губернатор Саратовской области сообщал о "возгорании на одном из промышленных предприятий". При этом по данным со спутников NASA, как сообщил телеграмм канал Astra, пожар был зафиксирован на нефтебазе "Комбинат Кристалл".

В Минобороны РФ отчитывались о сбитии 174 беспилотников над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и оккупированным Крымом.

Позже информацию о ночной атаке беспилотниками подтвердили в Генштабе ВСУ. По словам украинских военных, эти удары были "на упреждение" накануне массированного российского обстрела украинских регионов. По данным ВСУ, поражен аэродром Энгельс и Дягилево, из которого вылетают стратегические бомбардировщики, а также другие российские военные объекты.

Напомним, ночью россияне выпустили по Украине более 400 дронов и 40 ракет. По словам президента Зеленского, под ударами находились Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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