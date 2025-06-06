Грозы, град и шквалы: в Украине объявлен желтый уровень опасности

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В ближайшее время с содержанием до конца суток 6 июня в северных, западных и Винницких областях ожидаются опасные метеорологические явления: грозы, местами град и шквалы скоростью 15–20 м/с

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

По прогнозам синоптиков объявлен I уровень опасности, желтый

Такие погодные условия могут повлечь затруднения в работе энергетических, строительных, коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Специалисты рекомендуют:

избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и ненадежных конструкций;

ограничить передвижение транспортом, если это возможно;

внимательно следить за прогнозами погоды.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.