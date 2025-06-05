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Недавно Путин через Дональда Трампа "передал сообщение", что готовит ответ на удары украинцев по российским самолетам. Народный депутат объяснил, стоит ли чего ждать

Об этом народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко рассказал в интервью "Эспрессо", передает RegioNews.

По словам депутата, россияне постоянно наносят удары по Украине. Поэтому надо понимать, что РФ всегда может "найти какой-то ответ, который можно было бы продать у себя в России как равную месть". По мнению Костенко, сейчас в Москве разрабатывается план.

"Есть разные сообщения, да и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью", – пояснил депутат.

Он также отметил, что необходимо обязательно реагировать на воздушные тревоги. По мнению Костенко, враг "хочет что-нибудь такое сделать, чтобы показать это миру".

По данным депутата, РФ может ударить по Украине ракетами "Искандер". Есть данные о вероятном перемещении вражеских бомбардировщиков на аэродром "Оленья", а также о пребывании подлодок в Черном море.

"Поэтому удар может быть комбинированным как ракетами, так и Shahed. Здесь вопрос - куда они будут бить. То, что РФ бьет по нашим городам и гражданским объектам, - ни для кого не новость. Вчера говорили об объектах энергетической инфраструктуры, что также для нас не новость. Неизвестно, куда именно будет наносить удар противник, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить себя, а силы обороны Украины будут пытаться обезопасить эти объекты", - подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина". Украинские дроны атаковали российскую авиацию сразу на нескольких аэродромах. Генштаб ВСУ подтвердил поражение 41 российского военного самолета.

Уже 4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, российский диктатор обвинил Киев в якобы терроризме и анонсировал ответ на эти удары по аэродромам.