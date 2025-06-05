17:25  05 июня
Попытка самоубийства в центре Киева: мужчина пытался прыгнуть с моста
14:17  05 июня
Мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам
13:04  05 июня
Россияне обстреляли спасателей на Донетчине: ранен водитель ГСЧС
UA | RU
UA | RU
05 июня 2025, 20:25

"Хотит что-то такое сделать, чтобы показать это миру": в ВРУ объяснили, ответит ли РФ на удар Украины по стратегической авиации

05 июня 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно Путин через Дональда Трампа "передал сообщение", что готовит ответ на удары украинцев по российским самолетам. Народный депутат объяснил, стоит ли чего ждать

Об этом народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко рассказал в интервью "Эспрессо", передает RegioNews.

По словам депутата, россияне постоянно наносят удары по Украине. Поэтому надо понимать, что РФ всегда может "найти какой-то ответ, который можно было бы продать у себя в России как равную месть". По мнению Костенко, сейчас в Москве разрабатывается план.

"Есть разные сообщения, да и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью", – пояснил депутат.

Он также отметил, что необходимо обязательно реагировать на воздушные тревоги. По мнению Костенко, враг "хочет что-нибудь такое сделать, чтобы показать это миру".

По данным депутата, РФ может ударить по Украине ракетами "Искандер". Есть данные о вероятном перемещении вражеских бомбардировщиков на аэродром "Оленья", а также о пребывании подлодок в Черном море.

"Поэтому удар может быть комбинированным как ракетами, так и Shahed. Здесь вопрос - куда они будут бить. То, что РФ бьет по нашим городам и гражданским объектам, - ни для кого не новость. Вчера говорили об объектах энергетической инфраструктуры, что также для нас не новость. Неизвестно, куда именно будет наносить удар противник, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить себя, а силы обороны Украины будут пытаться обезопасить эти объекты", - подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина". Украинские дроны атаковали российскую авиацию сразу на нескольких аэродромах. Генштаб ВСУ подтвердил поражение 41 российского военного самолета.

Уже 4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, российский диктатор обвинил Киев в якобы терроризме и анонсировал ответ на эти удары по аэродромам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Путин РФ Украина
Обмен пленными будет уже на выходных - Зеленский
04 июня 2025, 23:50
Посольство США предупреждает об угрозах воздушных атак в Украине
04 июня 2025, 19:45
Тысячи ракет для войны: стало известно, сколько ракет сейчас у РФ
03 июня 2025, 23:15
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли три человека
05 июня 2025, 19:55
Дожди, грозы и жара: украинцев предупредили о погодных условиях на пятницу, 6 июня
05 июня 2025, 19:25
Сел пьяным на поломанный мотоцикл: на Волыни судили молодого водителя по ДТП
05 июня 2025, 18:55
Семейная трагедия на Подоле: 23-летний киевлянин до смерти забил отца
05 июня 2025, 18:39
На Волыни "бизнесмены" продавали "путешествие в Беларусь" для уклонистов
05 июня 2025, 18:25
Россияне маскируются под украинских спецназовцев для вербовки граждан
05 июня 2025, 18:11
В Николаевской области судили наводчика, который "сливал" данные об ВСУ: сам он все отрицал
05 июня 2025, 17:28
Попытка самоубийства в центре Киева: мужчина пытался прыгнуть с моста
05 июня 2025, 17:25
В Запорожье разоблачили маскировавшуюся под силовиков группировку
05 июня 2025, 17:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »