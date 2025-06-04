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04 июня 2025, 23:50

Обмен пленными будет уже на выходных - Зеленский

04 июня 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Президент Украины поделился деталями переговоров с российской стороной. По его словам, россияне играют в искусственную дипломатию

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В субботу и воскресенье (7-8 июня) состоится обмен военнопленными. По словам Владимира Зеленского, РФ готова поменять 500 военных. Однако Киев еще не получил список.

Что касается документа о прекращении огня от российской стороны, это ультиматум. Президент подчеркнул, что ни Украина, ни международные партнеры не воспринимают этот документ серьезно. Следует напомнить, что в том "предложении" россияне требовали, чтобы Украина вывела войска из четырех своих областей.

Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров Эта встреча может состояться в Стамбуле, Ватикане, Швейцарии или другом месте по выбору россиян. По мнению Зеленского, РФ только имитирует дипломатию сейчас, потому что боится санкций США.

Напомним, об очередном обмене пленными РФ и Украиной договорились на встрече в Стамбуле 2 июня. Также известно, что Украина передала России списки с именами детей, похищенных оккупантами.

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