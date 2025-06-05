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Нещодавно Путін через Дональда Трампа "передав повідомлення", що готує відповідь на удари українців по російських літаках. Народний депутат пояснив, чи варто на щось чекати

Про це народний депутат України, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповів в інтерв'ю "Еспресо", передає RegioNews.

За словами депутата, росіяни постійно завдають ударів по України. Тому треба розуміти, що РФ завжди може "віднайти якусь відповідь, яку б можна було продати в себе в Росії як рівну помсту". На думку Костенка, зараз у Москві розробляють план.

"Є різні повідомлення, та й розвідка інформує, що росіяни готують удар, але невідомо, коли це буде. Є інформація, що це буде сьогодні вночі", - пояснив депутат.

Він також зауважив, що потрібно обов'язково реагувати на повітряні тривоги. На думку Костенка, ворог "хоче щось таке зробити, щоб показати це світу".

За даними депутата, РФ може вдарити по Україні ракетами "Іскандер". Є дані про ймовірне переміщення ворожих бомбардувальників на аеродром "Оленья", а також про перебування підводних човнів у Чорному морі.

"Тому удар може бути комбінованим як ракетами, так і Shahed. Тут питання – куди вони будуть бити. Те, що РФ б'є по наших містах і цивільних об'єктах, – ні для кого не новина. Вчора говорили про об'єкти енергетичної інфраструктури, що також для нас не є новиною. Невідомо, куди саме буде завдавати удару противник, тому в першу чергу ми маємо убезпечити себе, а сили оборони України будуть намагатися убезпечити ці об'єкти", - підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина". Українські дрони атакували російську авіацію одразу на кількох аеродромах. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 41 російського військового літака.

Уже 4 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За його словами, російський диктатор звинуватив Київ у нібито тероризмі й анонсував відповідь на ці удари по аеродромах.