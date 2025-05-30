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30 мая 2025, 23:35

У Армия+ появился курс "военных роботов"

30 мая 2025, 23:35
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Фото: Минобороны
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На Армия+ появился новый курс. В видеоуроках расскажут о современной технике, используемой военными

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В приложении Армия+ появился новый курс о наземных роботизированных комплексах. Этот курс научит тому, как интегрировать такие комплексы в работу подразделения, а также все, что нужно знать, чтобы стать оператором НРК. Это 11 видеоуроков, финальный экзамен и сертификат, подтверждающий получение знаний.

Это уже второй курс на Армия+. Первым был о беспилотниках. Уже более 30 тысяч военных начали обучение.

"Мы начали с БпЛА. Сейчас даем актуальные знания по НРК. Эти комплексы доставляют боеприпасы, разминируют опасные участки, разведывают. Но самое главное – они берегут жизнь, потому что выполняют рискованные задачи, а руководят ими с расстояния", - говорит заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, ранее на Армия+ появился курс об истории украинской армии. В частности, эти видеоуроки рассказывают о становлении боевых традиций в Украине.

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