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19 мая 2025, 14:36

Военные за полгода подали 100 тысяч рапортов на смену месту службы в "Армия+": сколько одобрили

19 мая 2025, 14:36
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фото: rada.gov.ua
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Рапорт на смену места службы появился в приложении "Армия+" полгода назад, и за это время военные подали 100 тысяч рапортов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минобороны Украины.

"Мы запустили рапорт на смену места службы для того, чтобы люди могли переходить туда, где они смогут применять свои навыки для Сил обороны как можно эффективнее. За это время 32 000 военных уже попали в новые подразделения или готовятся к переводу", – отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

За полгода работы рапорта в приложении команда Минобороны его усовершенствовала. К примеру, улучшился процесс подачи: появился блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности. Это уменьшило количество ошибок, потому что из-за недостаточного количества данных Кадровый центр ВСУ отклонял рапорты с объяснением, что нужно исправить.

В Министерстве также отметили, что в случае согласования Кадровый центр ВСУ готовит приказ (для офицеров) или распоряжение (для солдат или сержантов) на перевод. Оба документа являются обязательными для исполнения. Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами исполнения приказов и контролируют их исполнение.

О таких случаях военные могут сообщить, отправив заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик для обращений по защите прав военнослужащих: zpv@apu.gov.ua. Необходимо оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов, касающихся справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

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