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Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У застосунку Армія+ з'явився новий курс про наземні роботизовані комплекси. Цей курс навчить тому, як інтегрувати такі комплекси в роботу підрозділу, а також все, що треба знати, щоб стати оператором НРК. Це 11 відеоуроків, фінальний іспит та сертифікат, який підтверджує отриманні знання.

Це вже другий подібний курс на Армія+. Першим був про безпілотники. Вже понад 30 тисяч військових розпочали там навчання.

"Ми почали з БпЛА. Зараз даємо актуальні знання з НРК. Ці комплекси доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують. Але найголовніше – вони бережуть життя, бо виконують ризиковані завдання, а керують ними з відстані", - каже заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше на Армія+ з'явився курс про історію українського війська. Зокрема, ті відеоуроки розповідають про становлення бойових традицій в Україні.