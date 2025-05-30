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30 травня 2025, 23:35

В Армія+ з'явився курс "військових роботів"

30 травня 2025, 23:35
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Фото: Міноборони
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На Армія+ з'явився новий курс. У відеоуроках розкажуть про сучасну техніку, яку використовують військові

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У застосунку Армія+ з'явився новий курс про наземні роботизовані комплекси. Цей курс навчить тому, як інтегрувати такі комплекси в роботу підрозділу, а також все, що треба знати, щоб стати оператором НРК. Це 11 відеоуроків, фінальний іспит та сертифікат, який підтверджує отриманні знання.

Це вже другий подібний курс на Армія+. Першим був про безпілотники. Вже понад 30 тисяч військових розпочали там навчання.

"Ми почали з БпЛА. Зараз даємо актуальні знання з НРК. Ці комплекси доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують. Але найголовніше – вони бережуть життя, бо виконують ризиковані завдання, а керують ними з відстані", - каже заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше на Армія+ з'явився курс про історію українського війська. Зокрема, ті відеоуроки розповідають про становлення бойових традицій в Україні.

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