Некоторые выпускники вузов получат по 200 000 грн
Кабмин выплатит 200 000 гривен выпускникам медицинских вузов, которые будут работать в сельской местности или на территориях, где происходят активные боевые действия
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
"Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч грн. Правительство приняло соответствующее решение", - говорится в сообщении.
По словам главы Кабмина, речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
По мнению Шмыгаля, подобная инициатива позволит преодолеть кадровый дефицит.
Напомним, в Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату – до 10 800 грн.
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