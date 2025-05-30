Деякі випускники вишів отримають по 200 000 грн
Кабмін виплатить 200 000 гривень випускникам медичних вишів, які працюватимуть у сільській місцевості або на територіях, де відбуваються активні бойові дії
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
"Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення", - йдеться у повідомленні.
За словами глави Кабміну, йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.
На думку Шмигаля, така ініціатива дозволить подолати кадровий дефіцит.
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