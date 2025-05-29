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Народный депутат Федор Вениславский рассказал о первых результатах повторных ВЛК для ограниченно пригодных к военной службе. По его словам, почти всех признают пригодными

Об этом депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал во время брифинга, передает RegioNews.

По словам Вениславского, 99% ограниченно пригодных после повторной ВЛК признают пригодными к военной службе. Около 50% из них признаются пригодными для участия в боевых действиях, а другие для службы в тылу. При этом, по словам депутата, жалоб на решение ВЛК почти нет. То есть, заметил он, "практически все ограниченно пригодные пригодились".

"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанной "ограниченно годной" была такой лазейкой для злоупотреблений", - считает Федор Вениславский.

Напомним, что до 5 июня 2025 года граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти ВЛК. По данным Единого государственного реестра, ориентировочно это более 1,5 миллиона человек. Если не выполнить требования закона, полиция имеет право доставить гражданина в ближайший ТЦК, где его отправят на медицинское освидетельствование. Кроме того, нарушители могут получить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.